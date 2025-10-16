La policía ha conseguido detener una banda de 'ladronas cariñosas' que llevaban años acumulando antecendentes

Dos detenidos por robar dinero en cajeros automáticos a través del método 'scalping' en Manresa: ¿en qué consiste?

Compartir







Los cajeros automáticos era uno de los escenarios favoritos de una banda de ladrones que ha sido desarticulada. Buscaban a víctimas aparentemente vulnerables, les engatusaban con abrazos en plena calle o les trataban de confundir cuando hacían gestiones bancarias.

Las dos mujeres de la banda desplegaron sus habilidades amatorias para engatusar a su víctima en el aparcamiento de un campo de golf: "No confíen en alguien que se les acerca, sobre todo físicamente y con un motivo peregrino, sobre todo si tiene una connotación de tipo sexual o cariñosa, pues menos todavía", aconseja Álvaro Álvarez, jefe UDEV Central.

PUEDE INTERESARTE Cuidado con el scalping, uno de los métodos de robo más utilizados en cajeros automáticos

"Empezaban los abrazos, darle la mano y era lo que aprovechaban para sustraerle los efectos que pudiesen portar", explica Francisco González, inspector jefe de crimen organizado de la Jefatura de Madrid. A la madre de Carmen la envolvieron en un abrazo cariñoso después de representar una comedia: "Mi madre tenía una cadena con el nombre de Ana. Entonces se dirigió a ella con su nombre, le dio el abrazo y ahí es cuando le quitó las dos cadenas que llevaba", dice su hija.

Así actuaba esta banda

Como ellas actuó un hombre en un cajero automático, enredando a una mujer mayor con su amable apariencia hasta ver que no funcionaba y la víctima pudo huir de ese robo al darse cuenta de que podría tratarse de un estafador. Estos expertos del robo hacían vigilancias para determinar quién sería su próxima víctima. Incluso llegaban a cambiar de barrios o incluso de ciudades para no disparar la alarma de aviso entre los agentes.

PUEDE INTERESARTE Dos encapuchados revientan con explosivos un cajero en Orihuela Costa: destrozaron el cajero pero no salió como esperaban

"Los robos de producían prácticamente a las mismas horas, las víctimas solían ser personas muy vulnerables por su edad", añade el agente de la jefatura. Llevaban años acumulando antecedentes, pero esta vez han entrado en prisión.