Los detenidos sacaron 2.000 euros del cajero y realizaron compras por valor de 1.075 euros

Cuidado con el scalping, uno de los métodos de robo más utilizados en cajeros automáticos

BarcelonaLos Mossos d'Esquadra han detenido a dos hombres por sustraer dinero a través del método scalping en dos cajeros automáticos de Manresa (Barcelona), donde sacaron hasta 2.000 euros.

Los hechos ocurrieron en julio, cuando los autores manipularon el cajero automático para que la víctima tuviera que pedir ayuda y así quedarse con su tarjeta de crédito.

Una práctica en la que los detenidos llegaron a sacar 2.000 euros y realizar compras por valor de 1.075 euros. Sin embargo, la policía catalana acabó arrestándolos como presuntos autores de dos delitos de estafa y pertenencia a grupo criminal.

¿En qué consiste el 'scalping'?

El scalping es un método que implica la instalación de dispositivos en los cajeros automáticos para capturar el dinero dispensado. Los delincuentes colocan una trampa en la salida de efectivo del cajero, bloqueando el dinero mientras la transacción se completa con normalidad.

El usuario cree que ha habido un error en la máquina y se retira sin su dinero, lo que deja el efectivo disponible para que los ladrones lo recojan después. El modus operandi de los criminales suele incluir el uso de herramientas especializadas que permiten sujetar los billetes sin que se evidencie ninguna alteración en el funcionamiento del cajero.

En algunos casos, utilizan mecanismos controlados a distancia que liberan el dinero una vez que el usuario se ha marchado. Un tipo de fraude que no solo afecta a los usuarios que ven comprometido su dinero, sino también a las entidades bancarias, que deben asumir las reclamaciones y mejorar constantemente sus sistemas de seguridad.