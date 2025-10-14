En ‘El tiempo justo’, la hermana de Esther López denuncia que, tres años después, el principal sospechoso, Óscar, continúa en libertad mientras la familia pide más de 30 años de cárcel

‘El tiempo justo’ ponía el foco en uno de los casos que más ha conmocionado a nuestro país: el asesinato de Esther López en Traspinedo (Valladolid). Su hermana, Inés López, ha intervenido en directo en el programa tras conocerse que la familia pide más de 30 años de prisión para el principal sospechoso, Óscar, acusado de asesinato, detención ilegal, daños morales y omisión del deber de socorro.

Antes de la entrevista, Alfonso Egea ofrecía la última hora judicial del caso: “La familia solicita 25 años por asesinato, seis por detención ilegal, dos por daño moral y uno por omisión del deber de socorro. En total, más de 30 años de cárcel”, detallaba el periodista.

Joaquín Prat entrevista a Inés López

Con la serenidad que da la rabia contenida, Inés López hablaba con Joaquín Prat en una entrevista tan dura como esclarecedora:

“No conozco otro caso en el que, teniendo el nombre del asesino desde hace más de tres años, siga haciendo su vida como le da la gana”, afirmaba, visiblemente indignada.

La hermana de Esther recordaba que, a día de hoy, Óscar solo tiene la obligación de firmar una vez a la semana, mientras la familia sigue esperando la fecha del juicio. “Este es el último paso, no se puede dilatar más”, insistía Inés.

Durante la conversación, Inés volvió a subrayar que la hipótesis del atropello accidental no se sostiene. “No fue un atropello fortuito. Este hombre siguió a mi hermana, volvió a por su coche y lo utilizó como arma para asesinarla”, explicó con firmeza.

Indignación por la lentitud del proceso

Con una mezcla de indignación y cansancio, Inés reprochaba la lentitud del proceso judicial: “Está todo blanco sobre negro, los informes lo dejan claro. Sabemos quién, cómo y cuándo la mató. Y, aun así, el asesino de mi hermana está en la calle”, lamentó.

Los peritos, la Guardia Civil y la unidad de reconstrucción de accidentes han aportado pruebas demoledoras, según la familia, que ahora solo espera que el juicio, previsto para 2026, ponga fin a años de sufrimiento.

La entrevista culminó con las palabras más duras de Joaquín Prat: “Tic-tac, Óscar. Te queda poco.” Y con la misma fuerza, Inés sentenciaba: “Mi hermana lleva casi cuatro años enterrada y él sigue viviendo como si nada. Eso no es justicia.”