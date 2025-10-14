Esther López fue hallada muerta el 5 de febrero de 2022: desde entonces el principal sospechoso continúa en libertad

Los guardias civiles declaran sobre el hallazgo del cadáver de Esther: “Si no estás muycerca, era imposible verla”

Compartir







La acusación particular que representa a los padres de Esther López, quien desapareció el 13 de enero de 2022 y fue hallada muerta el 5 de febrero de ese año en Traspinedo (Valladolid), pide la imposición de una pena por asesinato para el único investigado en la causa, Óscar S.M., mientras la defensa reclama el sobreseimiento.

El plazo para la presentación de los escritos de acusación tanto de la pública como de las dos particulares -los padres y la hermana de la fallecida-, ante el Juzgado de Instrucción Número 5 de Valladolid, concluye el 15 de octubre. No obstante, como ya trascendió el 20 de diciembre de 2024 que la Fiscalía atribuía al único investigado la supuesta autoría de un delito de homicidio y las acusaciones particulares de asesinato.

En el caso de la acusación particular de los padres de la joven, el escrito de conclusiones provisionales califica los hechos como un delito de asesinato, por el que pide 25 años de prisión, y subsidiariamente un delito de homicidio doloso, por el que solicita quince años, han informado fuentes jurídicas.

Además demanda, por un delito de omisión del deber de socorro, la pena de multa de 12 meses a razón de 30 euros diarios, por un delito contra la integridad moral, la pena de prisión de 2 años, y por detención ilegal, seis años de prisión.

PUEDE INTERESARTE La defensa en el caso de Esther López ve probado que el cadáver no estuvo 25 días en el punto donde fue hallado

La defensa de Óscar, el principal sospechoso

Para la defensa del investigado no existen indicios razonables para que se le pueda acusar de haber participado en los hechos que se le imputan. La defensa ha expuesto en una nota de prensa que, si la causa no hubiere tomado la envergadura mediática que ha obtenido, Óscar hubiera estado fuera del foco acusador desde hace bastante tiempo.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

De hecho, ha expresado su sorpresa por cómo puede mantenerse la acusación frente a su patrocinado cuando se presenta como causa de la muerte un atropello efectuado con el vehículo de Óscar, coche que, "tal y como acreditó la UCO, no presenta daño alguno compatible con un atropello".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Ha apoyado parte de su defensa en que en el coche, presunta arma homicida, no aparezcan vestigios de la víctima y que en el cuerpo de Esther no se halle resto alguno del vehículo T-ROC del acusado.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Por otro lado, entre otros argumentos, expone que, a día de hoy, nadie ha sabido dar una explicación del motivo o móvil por el que Óscar tuviera intención de causar daño alguno y mucho menos causar la muerte a Esther.

Afirma además que se presentó, de forma sorpresiva, un cambio de criterio respecto a la localización del cuerpo, pasando de ser imposible que hubiera estado desde su desaparición hasta su hallazgo en la cuneta donde fue encontrada, a concluir lo contrario, sin tener en cuenta que esa cuneta había sido transitada, revisada y batida por innumerables voluntarios, vecinos de la localidad, amigos, familia, viandantes miembros de protección civil, perros, helicópteros y motos, entre otros.

Por último, sobre el borrado en la centralita del coche de Óscar, la defensa se pronuncia sobre esto como si con ello hubiera querido eliminar algún vestigio, pero no se dice que el borrado se produjo cuando el vehículo tenía 29 kilómetros, es decir cuando adquirió el vehículo en renting, ha agregado en la nota.