En búsqueda y captura el profesor condenado a 13 años de prisión por violar a una alumna menor en Ourense

Martiño Ramos Soto, profesor de Ourense que agredió sexualmente a una de sus alumnas, está en busca y captura. El mes pasado, el Tribunal Supremo dictó una sentencia firme de su ingreso en prisión. Hasta ahora, ni la Fiscalía ni la acusación popular habían pedido medidas cautelares, por lo que el acusado ha podido huir de la Justicia y sigue en este momento en paradero desconocido.

Martiño Ramos Soto era conocido por su activismo cultural y político en Ourense. Mientras se mostraba comprometido con la lucha feminista en la ciudad, abusaba de una alumna del colegio público en el que trabajaba como profesor de música. El maestro pegó y agredió sexualmente, aprovechando su vulnerabilidad por sus problemas familiares.

Se ganó la confianza de la menor a través de las redes sociales

El profesor contactó con la menor a través de Instagram, haciéndose pasar por otro menor. Un día, la citó en una aula del colegio y le confesó que ese perfil era de él. La joven denunció secuelas psíquicas tras los hechos como la autolesión y un ingreso hospitalario por problemas psiquiátricos.

La condena de la Audiencia de Ourense fue ratificada en febrero por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y el 25 de julio por el Tribunal Supremo. El pasado 15 de septiembre, la Audiencia emitió una requisitoria de búsqueda y captura y una orden de detención e ingreso en prisión.