El incendio de Gijón amenaza el Monte Areo: ¿Cómo es la zona, muy valorada por los excursionistas?

El Monte Areo es muy apreciado por los excursionistas y cuenta con un importante complejo funerario de la Prehistoria

Aunque ha llovido durante la noche, el viento amenaza seriamente el incendio de Gijón

El Monte Areo es un lugar frecuentado por excursionistas, por su cercanía a Gijón, y ahora está amenazado por el incendio desatado esta noche en la zona. Más de medio centenar de vecinos han tenido que pasar la noche fuera de sus casas.

El Monte Areo es muy apreciado por los excursionistas y además cuenta con un importante complejo funerario de la Prehistoria, que ahora está amenazado por las llamas del incendio de Gijón.

El incendio se habría originado entorno a las nueve de la noche en Arroyo del Castro. El fuerte viento habría extendido el fuego por esta zona del Monte Areo, llegando a algunas localidades como La Melendrera.

Evacuación de los vecinos de La Melendrera

Allí, en La Melendrera, precisamente unos 50 vecinos han sido evacuados a Monteana, donde todavía no ha llegado el fuego.

Sobre las doce y media de la noche ha comenzado a llover, favoreciendo las labores de extinción. No obstante, los bomberos no bajan la guardia, ya que las fuertes rachas de viento siguen azotando el terreno. Este jueves se esperan hasta 90km/h en el Principado.

A primera hora de este jueves también se incorporarán los equipos aéreos a las tareas de extinción.

Mientras, el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha activado esta madrugada el Plan de Incendios Forestales del Principado de Asturias (INFOPA) en situación 1.

Dicha situación corresponde a los incendios que pueden afectar gravemente a bienes forestales y afectar levemente a la población. Aunque se espera que puedan ser controlados con los medios y recursos adscritos al plan autonómico.

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, por su parte, ha activado el Plan Municipal de Emergencias y ha convocado el Centro de Coordinación Operativa Municipal en el centro de control de la Policía Local para movilizar al personal que sea necesario. El Ayuntamiento ha ofrecido pasar la noche en hoteles a los vecinos desalojados.