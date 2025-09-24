Patricia Martínez 24 SEP 2025 - 07:00h.

El plazo para reclamar las ayudas termina a finales de septiembre pero los afectados reclaman para que se amplíe y puedan optar a indemnizaciones

Incendios en Galicia: el fuego activo de Pantón arrasa más de 2.000 hectáreas y el de O Bolo ya está extinguido

Compartir







LugoMás de 2.000 hectáreas han ardido en los últimos días en el incendio de Pantón, en Lugo, que mantuvo en vilo a varios pueblos de la Ribeira Sacra durante el pasado fin de semana. El fuego, ya estabilizado, empezó la pasada semana en esta localidad de Lugo, alcanzando también al municipio vecino de Sober. Un incendio que se suma a las 150.000 hectáreas arrasadas por las llamas en este verano en Galicia.

David Álvarez, viticultor asentado en Pantón, recuerda lo vivido estos días: "fue un desastre", dice, porque al propio fuego se unió la complicación de que muchos de los agentes de la zona estaban en otro incendio, “cuando son ellos los que mejor conocen la montaña”. “No hay casas quemadas ni más hectáreas afectadas gracias a la ayuda de los vecinos que quedaron, si no, se quemaba todo”, recuerda. “No estamos preparados para este tipo de incendios, el fuego nos envolvió” recuerda David, que tiene algunos de sus viñedos quemados.

Afectados como David reclaman ahora a través del Sindicato Labrego Galego que la Xunta de Galicia amplíe los plazos para pedir las ayudas previstas para la reparación de daños por los incendios. Este programa de ayudas se publicó el pasado 30 de agosto para paliar los daños de la ola de incendios de este verano, pero el plazo para solicitarlas termina en apenas unos días, a finales de septiembre. Por eso, vecinos afectados de la Ribeira Sacra que han sufrido pérdidas estos días en los últimos incendios, piden que ahora no se olviden de ellos.

El Consejo Regulador evalúa los daños en los viñedos de la zona

Entre las 2.000 hectáreas arrasadas en los últimos días, hay monte raso, arbolado pero también viñas. El Consejo Regulador de la D.O Ribeira Sacra ha iniciado ya el proceso de evaluación de los daños provocados por el incendio entre los viticultores de la zona. Muchos de ellos se encuentran actualmente en plena campaña de la vendimia, y han visto cómo las llamas rodeaban sus explotaciones.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El presidente del Consejo Regulador, Antonio Lombardía, ha confirmado que este ha sido "el primer incendio que nos ha dado de pleno, en Pantón y en la parte de Rosende de Sober". Según las primeras estimaciones, hay varios viñedos afectados en las zonas de Budián y Rosende, aunque aún se desconoce la superficie total dañada, dado que los trabajos de extinción siguen en marcha. "Sabemos que hay viñas afectadas, pero estamos esperando a que terminen los trabajos de extinción para calcular la superficie afectada de viñedos", han precisado desde el consejo.