Los bomberos han trabajado toda la noche y se espera la incorporación de medios aéreos

Todo el Principado de Asturias se encuentra en alerta amarilla por rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora

Un grave incendio forestal declarado la noche del miércoles en los alrededores de Gijón ha obligado a desalojar a medio centenar de vecinos por prevención. Las llamas avanzan sin control, empujadas por las fuertes rachas de viento que azotan la zona y amenazan el Monte Areo. Las brigadas terrestres han trabajado toda la madrugada sin descanso, a la espera de que, con las primeras luces del día, puedan incorporarse los medios aéreos.

El incendio de Gijón, desatado la semana pasada, volvía a activarse la noche del miércoles. El fuego iluminaba las carreteras y amenaza a algunas poblaciones.

Las rachas de viento de hasta 50 km/h han provocado que las llamas se extiendan con rapidez quedando muy cerca de algunas viviendas. La Policía Local ha evacuado de forma preventiva a medio centenar de vecinos de La Melendrera, que han pasado la noche en un polideportivo del Colegio de Montiana.

Los voluntarios de Protección Civil han atendido a los desalojados, llevando agua, alimentos y colchones.

El viento podría empeorar este jueves

Los bomberos han trabajado contra el viento toda la noche para sofocar el fuego, que avanza de forma descontrolada. La falta de luz ha impedido que los equipos aéreos se incorporen a las tareas de extinción, pero lo harán a primera hora de la mañana.

Siguiendo las recomendaciones de Bomberos y Policía Local, el Ayuntamiento de Gijón ha activado el Plan de Emergencias en nivel 2 y ha ofrecido alojamiento en un hotel para las personas desalojadas.

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha activado el Plan de Incendios Forestales del Principado de Asturias (INFOPA) en situación 1 porque el incendio que puede afectar gravemente a bienes forestales y levemente a la población.

Este jueves la situación no se presenta sencilla para los equipos de extinción. Toda la comunidad autónoma del Principado de Asturias se encuentra esta noche en alerta amarilla por rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora (km/h).