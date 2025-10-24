Los servicios de emergencias aseguran que no hay heridos por el incendio

SantoñaUn fuerte incendio en las naves de Conservas Crespo, ubicada en el polígono de Santoña, ha provocado una gran columna de humo negro que afecta ya a todo el municipio. Se han movilizado todos los efectivos disponibles del 112 y, según aseguran los servicios de emergencias, no hay heridos.

El ayuntamiento ha recomendado que todos los vecinos cierren las puertas y ventanas como medida de precaución. Así, han pedido que nadie se acerque a la zona por el riesgo del humo y las llamas. El humo es visible desde varios kilómetros, según 'El diario de Cantabria'.

Se desconocen las causas del incendio

Los servicios de emergencias han recibido el aviso en torno a las 15.30 horas, cuando han movilizado a los bomberos del Gobierno, los bomberos de Castro Urdiales, 061, Policía Local y Guardia Civil. La nave afectada por el incendio está muy cerca a otras conserveras dentro del polígono industrial de Santoña. Por el momento, se desconocen las causas del suceso. Los bomberos trabajan en la zona para extinguir las llamas.

Los vídeos del impactante humo negro se han hecho virales en redes sociales. Desde el ayuntamiento recalcan la importancia de no ventilar las viviendas ni acercarse a los alrededores del incendio. El 112 ha alertado al cuerpo de bomberos de Santander "por si fuera necesario su apoyo".