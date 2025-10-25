La joven influencer y tiktoker Emman Atienza ha sido encontrado sin vida

El médico forense ha confirmado que la causa de su muerte fue un suicidio

La joven influencer y tiktoker Emman Atienza ha sido encontrado sin vida en su casa de Los Ángeles, en Estados Unidos, a los 19 años de edad. El médico forense ha confirmado que la causa de su muerte fue un suicidio, y ha sido la propia familia la que ha confirmado la trágica noticia.

Atienza era hija del conocido presentador de televisión filipino Kim Atienza y de la empresaria Felicia Hung, y acababa de mudarse al estado de California para continuar con su carrera a nivel profesional.

El comunicado de la familia

"Con profunda tristeza compartimos el inesperado fallecimiento de nuestra hija y hermana, Emman. Ella trajo tanta alegría, risas y amor a nuestras vidas y a las vidas de todos los que la conocían. Emman tenía una manera de hacer que la gente se sintiera vista y escuchada, y no tenía miedo de compartir su propio viaje con la salud mental. Su autenticidad ayudó a muchos a sentirse menos solos", compartían.

"Para honrar la memoria de Emman, esperamos que lleves adelante las cualidades por las que vivió: compasión, coraje y un poco de bondad extra en tu vida cotidiana. Con amor, Kim, Feli, Jose y Eliana", zanjan.

Emman Atienza tenía miles de seguidores en redes sociales: más de 200.000 en Instagram y más de 800.000 en TikTok. La creadora de contenido había compartido en sus redes sociales su lucha por la salud mental tras un año "lleno de altibajos".