La joven, de 24 años, fue encontrada inconsciente en su domicilio el pasado 15 de octubre en extrañas circunstancias

La familia y amigos de Baby Demoni sostienen que su pareja podría estar implicada en el suceso

Las autoridades de Bogotá están investigando la muerte de la influencer colombiana Baby Demoni, cuyo nombre real era María Alejandra Esquín. La joven, de 24 años, fue encontrada inconsciente en su domicilio el pasado 15 de octubre en circunstancias consideradas sospechosas y falleció poco después de ser atendida.

Según recoge el medio local El Colombiano, la creadora de contenido habría mantenido una fuerte discusión con su pareja, el también influencer Samor One, poco antes del suceso. Vecinos de la zona aseguran haber escuchado “gritos y ruidos” procedentes de la vivienda. Minutos más tarde, la joven fue hallada “suspendida”, por lo que la Fiscalía investiga el caso como una posible “muerte en circunstancias sospechosas”.

Por el momento, existen varias hipótesis sobre lo ocurrido. Mientras algunas fuentes apuntan a un posible suicidio, la familia y amigos de Baby Demoni sostienen que su pareja podría estar implicada en el suceso. La también influencer Yina Calderón, amiga cercana de la joven, ha pedido que el caso no quede en el olvido, calificando de “raro” y confuso todo lo que rodea su fallecimiento.

La versión del novio de Baby Demoni: “Lo que menos quería era salir hablar en este momento tan complicado”

Tras los rumores sobre su posible implicación, Samor One ha compartido un vídeo a través de TikTok donde ha mantenido su inocencia y ha asegurado que que cuenta con pruebas que respaldan su relato.

"Ya hay personas que salieron a hablar diciendo mentiras, diciendo injurias, cuando ellos no estuvieron ahí, no saben qué fue lo que pasó”, comienza explicando. ”Yo fui la persona que la auxilié, la persona que la llevó a urgencias”, asegura. Aunque no niega la discusión, defiende que él encontró a la influencer "haciéndose daño": "Yo tuve una corazonada en ese momento y me devolví lo más rápido que pude. La encontré en una situación donde ella se estaba haciendo daño. La auxilié con las personas del bloque en la que vivimos".