El hombre habría retenido de manera ilegal a una joven de 25 años, motivo por el que fue detenido

La Policía recibió el aviso de un forcejeo entre un hombre y una mujer en la calle Doctor Jaime Santamaría de la capital burgalesa

BurgosUn hombre de 46 años ha sido detenido en la capital burgalesa por retener a una joven de 25 años en un trastero, según han informado fuentes municipales.

Esta detención se remonta a las 15.00 horas del domingo 19 de octubre cuando se recibió un aviso del 112 que informó a la policía de un forcejeo entre un hombre y una mujer en la calle Doctor Jaime Santamaría.

Retuvo a la joven en un trastero

Variadas dotaciones policiales acudieron al lugar de los hechos donde localizaron en la zona de trasteros de un inmueble a un hombre de 46 años que había retenido de manera ilegal a una joven de 25 años, motivo por el que fue detenido.