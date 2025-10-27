"A la bebé la mataron porque la tiraron al contenedor y la abandonaron", ha señalado la representante del Ministerio Público

La Fiscalía les acusa de asesinato y pide que sean condenados a prisión permanente revisable

ManacorLa fiscal del caso del neonato que murió tras ser arrojado a un contenedor en Porto Cristo en noviembre de 2023 ha sostenido este lunes, al inicio de la vista pública con jurado popular, que "la bebé nació viva y que llegó caliente al hospital".

Ha sido en la explicación de su escrito de conclusiones provisionales a los miembros del jurado popular que juzga por asesinato a la madre y al tío y por omisión del deber de socorro a la tía de la criatura.

"A la bebé la mataron porque la tiraron al contenedor y la abandonaron"

"A la bebé la mataron porque la tiraron al contenedor y la abandonaron", ha señalado la representante del Ministerio Público en su informe inicial. En su exposición preliminar, la fiscal ha considerado que los acusados "querían desaparecer porque tenían claro que en aquel estado prematuro, sin los cuidados adecuados, la criatura iba a morir".

"Sólo se preocuparon de huir y uno se encargó de tirar el bebé al contener y otra de limpiar y desaparecer", ha insistido.

La defensa de la madre, por su parte, ha admitido que lo que hizo la mujer es "una barbaridad", pero "ella no es una asesina". El letrado pide su absolución señalando que la acusada, que descubrió semanas antes que estaba embarazada, pensaba en todo momento que la bebé nació muerta.

El abogado ha avanzado que durante el juicio tratará de llamar la atención sobre las diferencias en las declaraciones durante la investigación, señalando que al inicio dos facultativos dijeron que el estado del bebé era incompatible con la vida. Según el letrado, además, en las autopsias faltan datos.

La defensa del tío de la bebé, acusado también de asesinato por ser, presuntamente, el que arrojó el bebé al contenedor, ha insistido en que el hombre no sabía que su cuñada estaba embarazada ni que estaba arrojando al bebé muerto en el contenedor. "Nunca se podía imaginar que había depositado un feto humano", ha afirmado.

Esta letrada, contradiciendo a la fiscal, ha añadido que la prueba de que el bebé nació vivo y que era viable es "endeble".

El abogado de la tercera acusada, a quien se le atribuye un delito de omisión del deber de socorro, ha reiterado que no todo comportamiento éticamente reprobable es un delito. Volviendo a la tesis de que el bebé nació sin vida, ha apuntado que "no se puede socorrer a un muerto".

En la primera sesión de la vista pública han declarado, entre otros testigos, la hermana de la madre de la criatura, a cuyo domicilio habría acudido a limpiarse. "Me dijo que había perdido al bebé", ha apuntado recordando el momento en que la acusada acudió a su domicilio, frente al cual habían aparcado, aunque señalando que no lo preguntó nada más. Según su relato, su hermana acudió vestida sólo con una camiseta, sucia de sangre y sin ropa interior.

También ha declarado una de las vecinas del bloque, que ha asegurado que vio cómo al tío de la criatura "se le caía una placenta" y que pensó que "debía de ser de algún animal muerto". En este momento del interrogatorio se ha reproducido una llamada al 112 de otra vecina que trasladaba a los servicios de emergencias que había visto cómo tiraban al contenedor "a un bebé o un animal" y que en un coche había una mujer "gritando y llorando".

La Fiscalía les acusa de asesinato y pide que sean condenados a prisión permanente revisable. El Ministerio Público acusa a una tercera persona, presente en los hechos, de omisión del deber de socorro y le reclama una multa de 5.400 euros.

Los hechos juzgados tuvieron lugar el 3 de noviembre de 2023 cuando, según el escrito de acusación, la mujer, embarazada de 26 o 27 semanas, se puso de parto en el interior de un vehículo en el que viajaban su hermana y su cuñado. Después de dar a la luz, y a pesar de encontrarse en las inmediaciones de un centro hospitalario, la madre de la bebé entregó el cuerpo del neonato al hombre para que lo arrojara a un contenedor próximo y huir del lugar, según la versión de la fiscal.