Claudia Barraso 30 OCT 2025 - 19:56h.

Un empleado de una residencia de ancianos en la localidad de Campos, en Mallorca, ha sido detenido por la Guardia Civil tras someter, presuntamente a tocamientos sexuales a cuatro de sus compañeras de trabajo y a una residente. Los hechos se han producido durante las últimas semanas. Las denunciantes han declarado a los agentes, que el acusado, de 33 años, se ofrecía a hacerles masajes y terminaba realizando tocamientos sexuales en contra de su voluntad.

Las mujeres decidieron denunciar estos actos cuando hablaron entre sí y comprobaron que eran varias las que habían vivido la misma situación. Cuatro de las víctimas son mujeres jóvenes trabajadoras de la residencia y otra de las víctimas es una residente, que tiene graves problemas de movilidad. Todas relataron los mismos hechos: primero se ofrecía a hacerles un masaje y después les hacía tocamientos en los pechos o los glúteos. Incluso, confiesan que en algún momento les llegó a arrancar las prendas que llevaban.

La Guardia Civil se hizo cargo de la investigación

La Guardia Civil, al ser conocedores de este suceso gracias a la denuncia que presentaron las trabajadoras de la residencia, procedieron a abrir una investigación contra el presunto agresor. Este pasado miércoles los agentes procedieron a su detención y verificaron que un hombre de nacionalidad española era quien presuntamente agredió sexualmente a cinco mujeres. Este jueves ha sido puesto a disposición judicial en el Juzgado de Guardia de Manacor, donde ya ha podido hablar con su abogada para preparar su defensa de los cargos que se le acusan, según han informado medios locales como 'El Diario de Mallorca'.

Hasta el momento no hay más información sobre el caso. El acusado fue identificado y detenido por los agentes de la Guardia Civil que abrieron una investigación cuando recibieron las denuncias de las cuatro mujeres, quienes fueron víctimas de tocamientos sexuales. Una residente, que sufría graves problemas de movilidad no pudo hacer nada para poder defenderse, lo que llevó al detenido a agredirle.