La detención se ha producido después de que dos mujeres decidiesen denunciarlo

El médico operaba en una clínica privada de la localidad

Compartir







Un médico de un centro privado de Telde, en Gran Canaria, ha sido detenido por, presuntamente, abusar sexualmente de al menos dos mujeres que acudieron a su clínica como pacientes.

Según fuentes policiales citadas por Europa Press, la detención se ha producido después de que inicialmente una de las víctimas decidiera denunciarlo. Ahora, el caso se encuentra en fase de investigación.

Dos mujeres han presentado denuncia contra el médico de Telde

Según las citadas fuentes, la joven acudió al médico tras la recomendación de su masajista, dado que éste ejercía de nutricionista y quería bajar de peso. En las primeras consultas, según habría relatado, el ahora detenido empezó a flirtear con ella, pidiéndola que se pusiese en ropa interior para pesarla.

En un momento dado, le expuso que “retenía líquidos”, tras lo cual la invitó a ponerse boca abajo en una camilla, tras lo cual le hizo un masaje linfático después de haberle puesto crema por todo el cuerpo.

Ante la situación, y según fuentes conocedoras de los hechos citadas por Europa Press, la joven se mostró sorprendida, ya que había acudido a un médico y no a un masajista.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Con todo, volvió a acudir a la cita siguiente, tras lo cual el acusado le insistió en que estaba reteniendo líquidos. Entonces, según habría expuesto, le volvió a dar un masaje, esa vez sin máquina, hasta los dedos de los pies. Además, en una consulta posterior, presuntamente, introdujo los dedos en su boca.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Tras esa situación, la joven le contó lo sucedido al masajista que le recomendó a este médico, reconociéndole entonces que otra clienta le había comentado lo mismo.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Se refiería, según recoge Europa Press, a la segunda víctima, que también ha denunciado, y con la que se repite el mismo patrón de los hechos, si bien en este caso la mujer decidió abandonar la consulta en un momento en el que el médico le daba un masaje y él le indicó que tenía que ir al baño, aprovechando la joven ese instante para salir de la consulta.