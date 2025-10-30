Un agente fuera de servicio encontró restos de sangre y un pasaporte abandonado

Las Palmas de Gran CanariasLa Policía Nacional investiga el hallazgo del cuerpo de un hombre en los tetrápodos de la Avenida Marítima. Un agente fuera de servicio, que estaba paseando por la zona, dio la voz de alarma sobre las 17:30 horas. Según ‘La Provincia’, le alertó el mal olor que procedía de las rocas y, al caminar hacia allí, encontró restos de sangre y un pasaporte abandonado. Al asomarse a las piedras, encontró el cadáver.

Agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta el lugar y confirmaron que el varón podría llevar varios días atrapados en las rocas porque ya estaba en estado de descomposición.

Todas las hipótesis siguen abiertas

Los agentes han activado los servicios de emergencia como el Servicio de Urgencias Canario (SUC), Policía Local, que colabora con el cierre al tráfico, y Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria, los encargados de recuperar el cuerpo.

Todas las hipótesis sobre su muerte siguen abiertas, desde una caída accidental hasta la implicación de una tercera persona. El cadáver presenta signos de violencia y el grupo de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía se ha hecho cargo de la investigación. Una vez que recuperar el cuerpo, será trasladado el cuerpo al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para realizarle la autopsia y esclarecer los hechos.