Los Bomberos han hallado ocho cadáveres en la ciudad de Palencia, en Guatemala

Los cuerpos sin vida se encontraban atados de pies y manos y estaban envueltos en bolsas de plástico

Los Bomberos de Guatemala ha confirmado el hallazgo esta pasada noche de ocho cadáveres todavía sin identificar, metidos en bolsas de plástico debajo de un puente del municipio de Palencia, en el sur del país, en un crimen que ha desatado la indignación de la población y del propio Gobierno, que ha prometido una persecución sin cuartel de los responsables.

Los cuerpos fueron hallados envueltos en bolsas plásticas, atados de pies y manos, y abandonados entre la maleza debajo de un puente en el kilómetro 21 de la carretera que lleva hacia el océano Atlántico (noreste) de Guatemala, desde donde Bomberos Voluntarios de Guatemala realizaron la extracción.

Los cadáveres han sido hallados abandonados entre la maleza

De momento, las autoridades no han precisado la identidad ni el sexo de las víctimas. Se presume que los cuerpos fueron abandonados durante la noche o la madrugada de este viernes y fueron descubiertos por personas que transitaban por el lugar.

La Policía Nacional Civil (PNC) acordonó la zona para resguardar la escena, mientras el Ministerio Público (MP) inició las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias de estas muertes.

Los cadáveres han sido hallados por Bomberos Voluntarios en el kilómetro 21 de la ruta al Atlántico, abandonados entre la maleza. No se sabe siquiera si son hombres o mujeres, o si presentaban señales de violencia, pendientes de la investigación del Ministerio Público (la Fiscalía del país), informa 'Prensa Libre'.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, ha dado orden al Ministerio de Gobernación para que actúe "con toda la fuerza del Estado ante el hallazgo ocurrido en Palencia".

"No habrá impunidad. Este gobierno enfrentará el crimen con firmeza, coordinación y resultados", ha avisado Arévalo en un mensaje publicado en su cuenta de X.

2.154 homicidios registrados en Guatemala en tan solo ocho meses

De acuerdo con un informe del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), basado en datos de la Policía Nacional Civil y del Instituto Nacional de Estadística, de enero a agosto de 2025 se registraron en Guatemala 2.154 homicidios, cifra superior a los 1.816 del mismo período en 2024.

Según los registros de incidentes de la Policía, en 2025 ha habido un repunte de muertes violentas comparadas con los mismos meses de 2024. Mayo fue el más violento con 304 asesinatos, seguido por agosto con 283 y marzo con 275.

En Guatemala parte de la violencia la cometen las pandillas ‘Barrio 18’ y ‘Mara Salvatrucha’, que mantienen una férrea pugna con el Gobierno de Guatemala por el control de las prisiones, luego de que el pasado 31 de julio sus líderes fueran trasladados a la cárcel de máxima seguridad Renovación I para aislarlos, lo que provocó motines en los centros penitenciarios.

El pasado 23 de septiembre, Estados Unidos designó a la banda criminal transnacional ‘Barrio 18’ como una organización terrorista, en medio de su campaña para desarticular redes de narcotráfico y desmantelar pandillas que atenten contra la seguridad de la nación norteamericana.

Precisamente el Gobierno de Guatemala anunció este viernes que pedirá el apoyo de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos para la búsqueda y captura de 16 pandilleros de ‘Barrio 18’ que permanecen prófugos tras escapar de una cárcel de máxima seguridad, otros cuatro fueron ya capturados, y que provocó el cambio del Gabinete de Seguridad del país centroamericano.