La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 46 años tras hallarse el cadáver de su padre en su vivienda de Ágreda, en Soria

El hijo acusado de matar a su madre en León en Nochebuena usó una ensaladera como arma y era consciente de todo

Compartir







Un hombre de 46 años ha sido detenido este miércoles por la Guardia Civil en Ágreda, en la provincia de Soria, después de que se haya encontrado a su padre de 80 años muerto en la vivienda en la que convivían juntos.

Así lo han informado a 'EFE' fuentes cercanas a la investigación. El cuerpo del octogenario fue hallado en avanzado estado de descomposición y hay que esperar al resultado de la autopsia para determinar cómo se produjo su muerte.

Padre e hijo vivían juntos en una casa adosada de Ágreda y fueron los vecinos los que alertaron a los servicios sociales porque hacía mucho tiempo que no veían al padre.

El hijo fue detenido este martes y se encuentra en el cuartel de la Guardia Civil

El hijo fue detenido este martes y se encuentra en el cuartel de la Guardia Civil a la espera de pasar a disposición judicial. El pueblo de Ágreda, de 3.000 habitantes, se encuentra conmocionado por el suceso ya que el padre era muy conocido en el pueblo.

Está previsto que esta jornada se practique la autopsia al cadáver para determinar si la muerte fue violenta o natural. Las autoridades tratan de esclarecer en la zona qué pudo ocurrir en el domicilio en el que convivían.