El secuestro del bebé se produjo cuando la madre estaba con una amiga en un establecimiento de Navalmoral de la Mata

Dos personas detenidas por robar un bebé en un establecimiento de Navalmoral de la Mata, Cáceres

Compartir







Navalmoral de la MataLa Guardia Civil detuvo a una pareja como los autores del secuestro o sustracción del bebé desaparecido el pasado 25 de octubre en la localidad de Navalmoral de la Mata, en Cáceres. La mujer arrestada junto a su pareja, que ambos se enfrentan a un delito de detención ilegal y ya han pasado a disposición judicial, es amiga de los padres del menor.

Los agentes han iniciado un operativo después de que el pasado domingo encontraran al pequeño desaparecido en perfectas condiciones de salud. El bebé fue encontrado en otro pueblo, concretamente en la localidad de Losar de la Vera, donde se encuentra ya con su madre.

PUEDE INTERESARTE Detienen a un hombre por amenazar con un machete al entrenador de fútbol de su hijo en Hortaleza, Madrid

El robo del menor: la amiga de la madre se llevó al bebé

Los agentes se encuentran investigando el robo del pequeño de Navalmoral. Por el momento, lo que se sabe es que la madre del niño se hallaba aquella noche en un establecimiento en compañía de una mujer, autora de los hechos, con la que tiene una relación de amistad.

José Luis Quintana, delegado del Gobierno en Extremadura, ha confirmado algunos detalles sobre la relación que existía entre la madre del bebé y la mujer detenida: "Había una relación de amistad". Ambas protagonistas se encontraban en el interior del establecimiento cuando la madre "parece ser que fue al servicio, dejó al niño" con la detenida y al volver vio "que ya no estaban allí".

Había una relación de amistad telecinco.es

Investigan por qué la amiga de la madre se llevó al bebé

Las autoridades investigan ahora las causas del secuestro y la posible relación entre los implicados, pero que lo que se quiere averiguar es cuáles han sido las causas por las que se ha producido este hecho.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

“No se puede hablar demasiado de las hipótesis que se barajan”, ha afirmado el delegado del Gobierno en Extremadura. Quintana también ha recordado que se presentó una denuncia por el secuestro del menor y se activaron las diligencias oportunas.