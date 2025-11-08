Muere un pescador tras caer al agua en Valdés, Asturias

Una llamada alertó de que un hombre estaba flotando en el agua, tras sufrir una caída, y no podían sacarlo
Un pescador ha muerto este sábado tras caer al agua en el cabo del Cuerno, entre las playas de Barayo y Sabugo, en el concejo asturiano de Valdés, ha informado el Servicio de Emergencias del Principado (SEPA).
El Centro de Coordinación de Emergencias ha recibido el aviso sobre las 11:30 horas, en una llamada en la que se alertada de que un hombre estaba flotando en el agua, tras sufrir una caída, y no podían sacarlo del agua.
De inmediato, se ha movilizado al equipo de rescate, a bordo de la aeronave medicalizada, y a tres bomberos del SEPA con base en Castropol, y se ha informado a la Guardia Civil y al Servicio de Atención Médica Urgente que ha activado la UVI Móvil de Jarrio.
A las 12:10 horas, el equipo de rescate ha recuperado el cuerpo sin vida del pescador. La Guardia Civil se ha hecho cargo de los trámites para proceder al levantamiento del cadáver.