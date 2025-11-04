El equipo médico de la UVI-móvil de Jarrio sólo pudo confirmar su fallecimiento

Un joven de 27 años ha muerto electrocutado cuando limpiaba bajo una línea de alta tensión que discurre por encima de la localidad de Trelles, en Coaña, Asturias. Según los datos facilitados por el Servicio Atención Médica Urgente (SAMU), el equipo médico de la UVI-móvil de Jarrio sólo pudo confirmar su fallecimiento.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 14:15 horas. Al parecer, el joven estaba realizando labores de limpieza bajo una línea de alta tensión cuando recibió una descarga eléctrica. Se trata del tercer accidente laboral mortal que se registra en el municipio.

Hasta el lugar de los hechos se trasladó el equipo de Atención Primaria de Coaña con la ambulancia y el Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias con el helicóptero medicalizado del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA). También lo hicieron ocho efectivos de Bomberos del SEPA de los parques de Barres y Valdés y el jefe de zona noroccidental también se trasladaron a la zona.

Extinguieron un incendio que se produjo en el lugar de los hechos

Una vez que los técnicos responsables confirmaron que era seguro pasar, los bomberos trasladaron al fallecido hasta el lugar donde esperaban los servicios funerarios. Después de evacuar su cuerpo, extinguieron un pequeño incendio forestal que se originó en el lugar.

El incidente se comunicó a la Guardia Civil para que se hiciese cargo de los trámites del levantamiento del cadáver y se informó a los técnicos de la empresa responsable de la línea y a la autoridad laboral competente.