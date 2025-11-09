Una familia denuncia el acoso escolar y sexual que sufre una niña de 13 años en Baleares

La familia de una niña de 13 años de Baleares ha denunciado los episodios de acoso escolar y sexual que sufre la pequeña

“¿Por qué no se traslada al alumno que acosa, en lugar de a quien sufre las consecuencias?”, se pregunta su abogado

Las cifras que rodean al acoso escolar en España asustan. Se calcula que en nuestro país hay 220.000 estudiantes víctimas de acoso, casi dos por clase reconocen sufrir bullying.

Casos que, en ocasiones, acaban de la peor manera posible. De ahí que las familias de los afectados han llevado esta semana al Congreso su denuncia. Las familias quieren más medios para parar este goteo incesante, como el caso, en Baleares, de una chica de 13 años que investiga la Guardia Civil, como informa Cristina Roig.

El acoso sexual y escolar que sufre la pequeña de solo 13 años

La niña de 13 años lleva sufriendo desde el curso pasado una situación de acoso sexual por parte de un compañero de clase. Según ha explicado Jaime Gelabert, el abogado de su familia, a 'Informativos Telecinco', el menor le habría pedido fotografías de carácter sexual y, pese a que el caso fue comunicado al centro educativo, no se habrían tomado las medidas adecuadas para protegerla.

Esa falta de actuación, denuncia el abogado, ha provocado que la alumna se haya convertido en el blanco de burlas y señalamientos por parte de otros compañeros. “Como los hechos ocurrieron fuera del colegio, dicen que no ha pasado dentro del centro y se lavan las manos”, lamentan el abogado de la menor de solo 13 años.

Además, Jaime Gelabert también ha explicado que la pequeña está estigmatizada y acude actualmente a atención psicológica.

La familia critica que sea la víctima quien tenga que cambiar de instituto. “¿Por qué no se traslada al alumno que acosa, en lugar de a quien sufre las consecuencias?”, se pregunta su abogado.

Desde la Consellería de Educación de las Islas Baleares defienden que se han puesto en marcha todos los protocolos necesarios para este tipo de casos, así como la actuación correspondiente de la Inspección Educativa. Añaden, además, que se está realizando un seguimiento tanto de la menor como del centro educativo para garantizar su bienestar y la correcta aplicación de las medidas.