Casi el 95 % de los profesores en España no ha recibido formación sobre cómo actuar en casos de acoso escolar

Los últimos casos de acoso escolar que han tenido desenlaces dolorosos apuntan a la necesidad de actuar en el ámbito educativo, en las aulas y los espacios donde interactúan los menores. Las familias con hijos víctimas del bullying, en espacios físicos y virtuales, reclaman una ley específica e "integral de acoso escolar".

A falta de una respuesta legislativa unificada que deja a las víctimas en una desprotección efectiva las familias afectadas exigen al Gobierno que actúe con una ley integral contra el acoso escolar, que no está tipificado como delito autónomo. Las familias llevan mucho tiempo sintiéndose abandonados y necesitan cambios urgentes para que se proteja a sus hijos.

Para empezar, piden un protocolo efectivo de actuación y común en todas las comunidades autónomas. En España, casi el 95 % de los profesores no han recibido formación sobre cómo actuar y piden que sea obligatoria para que cuenten con herramientas efectivas que les permitan detectar y reaccionar ante los casos de bullying que se dan en aulas y espacios escolares.

Además, exigen la creación de un organismo ajeno al centro escolar que investigue cada denuncia de acoso escolar que llegue a las autoridades de institutos y colegios.

Ante la falta de estadísticas oficiales, también reclaman la creación de una base de datos nacional que incluya todos los casos de acoso y ciberacoso. Uno de cada tres niños que lo sufren no dicen nada por miedo o para no preocupar a las familias. En algunos casos llegan incluso al suicidio.

El acoso escolar sigue creciendo exponencialmente, pero además extendiendo su complejidad de las aulas y espacios físicos a las redes sociales, donde los adultos permanecen al margen. Solo el año pasado, la Fiscalía General del Estado ha recogido 1.196 denuncias por acoso escolar y probablemente sean muchas más.

900 018 018: el teléfono contra el acoso escolar

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS)Alrededor de 200.000 jóvenes de entre 14 y 28 años se suicida al año en el mundo tras sufrir acoso escolar.

El teléfono contra el acoso escolar en el ámbito de los centros docentes, el 900 018 018, está disponible para que alumnos, padres, docentes o cualquier otra persona pueda denunciar casos relacionados con este tipo de violencia en las aulas. Funciona las 24 horas del día, los 365 días del año y es gratuito y anónimo, ya que las llamadas no quedan reflejadas en la factura de los usuarios.