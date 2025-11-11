Interceptados 55 inmigrantes en cuatro pateras en Mallorca, Cabrera y Formentera

Con esta embarcación, en lo que va de año han llegado a Baleares 349 pateras con 6.405 migrantes

El Supremo da 15 días al Gobierno para acoger a los menores extranjeros que pidieron asilo en Canarias

Compartir







La Guardia Civil y Salvamento Marítimo han interceptado este martes a 55 inmigrantes que han llegado a Baleares a bordo de cuatro pateras: dos localizadas en el mar frente a las costas de Cabrera, otra desembarcada en Mallorca y otra en Formentera.

En el primer caso, la Guardia Civil ha interceptado y detenido a primera hora de la mañana en un camino de Llucmajor a 16 inmigrantes subsaharianos llegados en patera a la costa sur de Mallorca. Según ha informado la Delegación del Gobierno en un comunicado, la localización de los migrantes se ha producido a las 6:30 horas en el camino de Vallgornera.

PUEDE INTERESARTE Tres niñas llegan a nado a Ceuta desde una playa en Marruecos

Han intervenido en el operativo agentes de la Guardia Civil de Llucmajor, de la Patrulla Fiscal y Fronteras de Calvià y de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia. Sobre las 16:00 horas, Salvamento Marítimo y la Guardia Civil han rescatado a un total de 11 personas de origen magrebí en una embarcación a 2,55 millas al sur de la isla de Cabrera.

Pocos minutos después, a las 16:11 horas, han socorrido a 12 magrebíes a bordo de una patera a seis millas de la misma isla. Por la tarde, a las 18:14 horas, la Guardia Civil y el PAFIF 61 de Sant Josep (Ibiza) han interceptado y detenido a 16 magrebíes en el kilómetro 10 de la carretera PM-820, en Formentera, que habían llegado a la isla a bordo de una embarcación.

Con esta embarcación, en lo que va de año han llegado a Baleares 349 pateras con 6.405 migrantes, según el recuento de EFE a partir de los datos del Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno. Durante 2024 arribaron al archipiélago por vía marítima 5.882 migrantes, de acuerdo con el Informe Anual de Seguridad Nacional del Ministerio del Interior.