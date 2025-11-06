Los servicios de acogida de Ceuta están colapsados con una sobreocupación del 510% por encima de sus capacidades

Tres niñas han llegado a nado a Ceuta en las últimas horas después de lanzarse al mar en una de las playas marroquíes más próximas a la ciudad española. Las menores iban acompañadas de tres adultos que nadaron hasta la playa del Tarajal, según han informado a EFE fuentes policiales.

Las niñas, junto con las otras tres personas, se lanzaron al mar, pese a las malas condiciones meteorológicas por el viento y la lluvia para llegar a nado a la playa ceutí, la más próxima a la frontera.

Los agentes comprobaron ante la llegada del grupo que había tres menores de edad, todas ellas mujeres, algo poco frecuente en este tipo de travesías clandestinas.

Los servicios de acogida de Ceuta están colapsados

Las tres niñas serán acogidas y pasarán a formar parte de la tutela del Gobierno autonómico que, precisamente, ha señalado que 61 menores marroquíes han abandonado ya la ciudad autónoma de Ceuta en dirección a otras comunidades dentro del proceso de salida por la contingencia migratoria, a pesar de lo cual la autonomía continúa estando colapsada.

Ceuta acoge a 495 menores actualmente, lo que supone una sobreocupación del 510%, después de que en lo que va de año hayan entrado cerca de 700 menores, frente a los 820 que entraron ilegalmente en la ciudad durante el mismo periodo de 2024.

El 75 % de estos menores están residiendo en recursos provisionales y de emergencia que han tenido que ser habilitados al estar completamente colapsado el centro de acogida de La Esperanza.