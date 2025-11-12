Le sobresaltó una pareja que se encontraba escondida tras un carrito vacío

Ana María, abuela de la niña, reconoce en Vamos A Ver que la mujer tras el susto tuvo que ir al centro de salud

MurciaLa bisabuela de la menor fue a recoger a la niña a la guardería San Félix en Zarandona, Murcia, cuando le sobresaltó una pareja que se encontraba escondida tras un carrito vacío e intentó llevarle a la pequeña dedos años.

Ana María, abuela de la niña, reconoce en Vamos A Ver que la mujer tras el susto tuvo que ir al centro de salud porque se encontraba muy alterada.

La mujer asegura que la pareja le asaltó dentro del Colegio cuando la bisabuela ya de la mano de la niña se dirigía a la zona de educación infantil a recoger al hermano de 5 años.

"Cogieron a la niña e intentaron llevársela en brazos"

Al parecer, los supuestos secuestradores esperaron a que no hubiese ningún padre ni madre en la zona para intentar coger a la pequeña, “cogieron a la niña e intentaron llevársela en brazos”.

La mujer en shock no pudo reaccionar en el momento ni avisar al personal del centro, fue ya en casa con los dos menores a salvo cuando le contó a su hija lo que había pasado. Inmediatamente después acudieron a comisaría a poner una denuncia.

Valentín Fernández, abogado de la familia, explica que a través de la denuncia el colegio se puso en contacto con los padres del centro para avisarles de lo que había sucedido.