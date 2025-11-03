La madre de la víctima ha denunciado que los tres adolescentes encerraron a su hijo en una habitación, donde lo habrían maltratado

Los investigados son dos chicos y una chica de 14, 15 y 16 años

Compartir







TurínLa Fiscalía de Menores de la ciudad italiana de Turín ha abierto este lunes una investigación contra dos chicos y una chica por el presunto secuestro y tortura de un menor de 15 años con discapacidad intelectual durante la noche de Halloween, el pasado 31 de octubre.

Los hechos ocurrieron en Moncalieri, en la provincia de Turín, y los investigados son dos chicos y una chica de 14, 15 y 16 años, según informaron este lunes los medios locales.

La madre de la víctima ha denunciado los hechos

La madre de la víctima denunció ante la policía que los tres adolescentes habían encerrado a su hijo, que tiene una discapacidad cognitiva, en una habitación, donde lo habrían maltratado y obligado a sumergirse en un río.

La denuncia que la mujer interpuso ante los carabineros también señala que los agresores le habrían afeitado las cejas y algunos mechones de cabello, además de apagarle un cigarrillo en un tobillo.

En las últimas horas, los investigadores han identificado a los jóvenes acusados de la agresión y les han confiscado los teléfonos móviles.