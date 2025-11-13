Un hombre de 39 años, muy grave tras sufrir una descarga eléctrica en Malpartida, en Pasencia

El hombre de 39 años está ingresado en en el Hospital Virgen del Puerto de Plasencia con pronóstico grave

Se investiga si la descarga eléctrica fue probocada por un accidente laboral

Compartir







Un hombre de 39 años ha resultado herido de carácter grave este jueves al sufrir una descarga eléctrica en la localidad cacereña de Malpartida de Plasencia, un suceso sobre el que se investiga si se trata de un accidente laboral.

Según los datos aportados por el 112 de Extremadura, aproximadamente a las 10:44 horas de la mañana del jueves fue cuando se ha recibido una llamada alertando de que un hombre había resultado herido tras sufrir una descarga eléctrica en el kilómetro 43 de la carretera CC-511.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeñode Salud, una patrulla de la Guardia Civil, además de un técnico CESSLA, para tratar de averiguar si se trata de un accidente laboral.

La víctima, un varón de 39 años, fue trasladado de urgencia hasta el Hospital Virgen del Puerto de Plasencia donde se encuentra todavía ingresado con un pronóstico grave.