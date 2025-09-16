Logo de telecincotelecinco
El coche que arrolló a la bebé fallecida en Calpe y su madre empezó a caer a los cinco minutos de estar aparcado

Municipio de Calpe
La Guardia Civil ha visionado las cámaras de la zona, que reflejan el momento en el que el conductor aparcó el cocheAyuntamiento de Calpe
La localidad alicantina de Calpe continúa conmocionada por el trágico accidente en el que un vehículo aparcado cayó cuesta abajo y acabó con la vida de una bebé de solo 20 días, dejando a la madre en estado crítico. Una cámara de la zona captó el momento en el que el coche comenzó a desplazarse cuesta abajo a gran velocidad hasta arrollar a la bebé y su madre.

Según informa el diario ‘Levante EMV’, esas imágenes muestran cómo el dueño del coche lo aparcó y lo dejó inmovilizado, pero, pasados cinco minutos, el vehículo comenzó a moverse cuesta abajo. Debido a la fuerte pendiente de la vía, el coche cogió una gran velocidad.

El vehículo atropelló a la madre de 37 años y a la pequeña, que iba en el carrito de bebé mientras caminaban por la acera. El padre de la pequeña y su hijo mayor, de solo cuatro años, presenciaron el trágico suceso.

El chivato del freno de mano estaba encendido

Ambos se encontraban cerca de la madre y la recién nacida en el momento en que el coche aparcado y sin conductor comenzó a deslizarse cuesta abajo por la calle de la urbanización La Empedrola. Tal y como recoge el citado diario, los agentes de la Policía Local, cuando inspeccionaron el coche, comprobaron que el chivato del freno de mano estaba encendido.

A la espera de las pruebas periciales, se atribuye que el coche aparcado comenzó a rodar por la calle debido a una avería mecánica que anuló el freno de mano. Los servicios de Emergencia acudieron al lugar de inmediato y estabilizaron a la mujer, que fue trasladada al hospital, donde sufrió la amputación de una pierna.

La bebé fue llevada a la UCI neonatal del Hospital de la Fe de Valencia, pero finalmente falleció pese a los intentos de los sanitarios de mantenerla con vida. Aunque el niño resultó ileso físicamente, las consecuencias emocionales son profundas. El entorno familiar ha comenzado a movilizarse para apoyar al hombre, que ahora debe afrontar la pérdida de su hija recién nacida y el estado crítico de su esposa, que permanece ingresada en la UCI del Hospital de Dénia, donde ha sido intervenida quirúrgicamente y ha perdido una pierna.

