La Policía ha detenido a un hombre acusado de asesinar a su pareja en una vivienda de San José de la Montaña, en Murcia

En la actualidad no existía ninguna orden de alejamiento, según las autoridades

Compartir







La Policía Nacional ha detenido este lunes por la noche a un individuo por matar presuntamente a su pareja sentimental en una vivienda de San José de la Montaña, en Murcia, según han informado fuentes de la Delegación de Gobierno.

Los agentes hallaron a la víctima ya fallecida, que había presentado denuncias previas por malos tratos contra el ahora detenido en los años 2008, 2017 y 2018. En la actualidad no existía ninguna orden de alejamiento.

La investigación continúa abierta

La investigación continúa abierta para determinar las causas de la muerte. El suceso ha causado conmoción en la comunidad murciana tras conocerse los hechos.

En un contexto más amplio, la violencia machista sigue dejando cifras alarmantes en España: según el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, en 2024 se produjeron 48 asesinatos de mujeres por parte de sus parejas o ex parejas -lo que equivale a una mujer muerta cada 7,6 días-, pese a que solo alrededor del 31 % de ellas habían interpuesto denuncias previas.