Detenido un hombre acusado de matar a su pareja de 19 años en Librilla, Murcia

MurciaLa Guardia Civil investiga como posible nuevo caso machista el asesinato de una joven de tan solo 19 años en Librilla, en Murcia. Su presunto asesino trató de suicidarse, pero se arrepintió y acudió a un centro de salud, donde confesó los hechos, según informa en el vídeo Nuria Gutiérrez.

La joven habría muerto asfixiada mientras dormía presuntamente a manos de su pareja sentimental, un hombre de 27 años y nacionalidad española.

El presunto asesino intentó suicidarse

El hallazgo del cuerpo sin vida de la joven se produjo el domingo sobre las 15:00 horas en el domicilio que ambos compartían en la calle Totana y se dio aviso a la Benemérita, según han indicado fuentes próximas a la investigación a Efe.

El hombre, poco después de cometer los hechos, intentó suicidarse ingiriendo una gran cantidad de pastillas, pero pocos minutos después se arrepintió y acudió a un centro de salud, según las primeras informaciones,

Fue allí, en el centro sanitario, donde confesó lo ocurrido. Fueron los propios trabajadores del centro quienes dieron aviso a la Guardia Civil.

Por su parte, los agentes estuvieron durante la tarde recabando información en el domicilio y tomando declaración a diferentes familiares y vecinos de la joven.

El crimen se investiga como un posible caso de violencia machista, según ha confirmado la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

"Mi más rotunda condena a la violencia machista"

El delegado del Gobierno murciano, Francisco Lucas, ha lamentado en su cuenta de X lo ocurrido y ha condenando el crimen: "Mi más rotunda condena a la violencia machista".

"Mi más sentido pésame a los familiares y amigos de la joven presuntamente asesinada en Librilla. Si se confirma el asesinato machista, sería la segunda víctima por violencia de género este año en la Región de Murcia", ha escrito.

Ayuda contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.