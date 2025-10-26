El hallazgo del cadáver se ha producido sobre las tres de esta tarde

De confirmarse la naturaleza machista de este crimen, se trataría de la víctima número 34 por violencia de género

MurciaLa Guardia Civil ha detenido a un hombre como presunto autor de la muerte de su pareja, una joven de 19 años cuyo cuerpo fue encontrado esta tarde sin vida en una vivienda de la localidad murciana de Librilla.

Según fuentes próximas a la investigación, el hallazgo del cadáver se ha producido sobre las tres de esta tarde. Horas después, los agentes han detenido al presunto autor, sobre el que no existían antecedentes de malos tratos.

No existían antecedentes de malos tratos

Durante la tarde los investigadores han recabado información en el domicilio y han tomado declaración a diferentes familiares y vecinos de la joven.

"Mi más sentido pésame a los familiares y amigos de la joven presuntamente asesinada en Librilla. Si se confirma el asesinato machista, sería la segunda víctima por violencia de género este año en la Región de Murcia", ha escrito en su perfil de X el delegado del Gobierno murciano, Francisco Lucas.

Ayuda contra la violencia machista

De confirmarse la naturaleza machista de este crimen, se trataría de la víctima número 34 por violencia de género en lo que va de año y la 1.328 desde 2003.

al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.