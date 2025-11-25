La Policía Nacional ha realizado batidas en distintos tramos de la ribera del río Ebro y del río Gállego

El joven mide 1,65 metros, tiene el pelo negro y los ojos marrones

Compartir







ZaragozaLa Policía Nacional mantiene abierto un dispositivo de búsqueda para dar con el paradero de Ares Miguel Tiziano M. V., de 20 años y desaparecido en Zaragoza desde el pasado 20 de noviembre, cuando fue visto por última vez.

Desde la mañana de este lunes la Policía Nacional ha realizado batidas en distintos tramos de la ribera del río Ebro y del río Gállego.

Ares mide 1,65 metros y tiene el pelo negro

El joven mide 1,65 metros, tiene el pelo negro y los ojos marrones.

La búsqueda que por el momento no ha dado resultado y se va a ampliar a más áreas. Para ello, las autoridades solicitan la colaboración ciudadana. Así, si alguien tiene información o cree haber visto al joven, debe contactar de inmediato con el 091.