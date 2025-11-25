La Policía Nacional busca a Ares, un joven de 20 años desaparecido desde el pasado jueves en Zaragoza
La Policía Nacional ha realizado batidas en distintos tramos de la ribera del río Ebro y del río Gállego
El joven mide 1,65 metros, tiene el pelo negro y los ojos marrones
ZaragozaLa Policía Nacional mantiene abierto un dispositivo de búsqueda para dar con el paradero de Ares Miguel Tiziano M. V., de 20 años y desaparecido en Zaragoza desde el pasado 20 de noviembre, cuando fue visto por última vez.
Desde la mañana de este lunes la Policía Nacional ha realizado batidas en distintos tramos de la ribera del río Ebro y del río Gállego.
Ares mide 1,65 metros y tiene el pelo negro
El joven mide 1,65 metros, tiene el pelo negro y los ojos marrones.
La búsqueda que por el momento no ha dado resultado y se va a ampliar a más áreas. Para ello, las autoridades solicitan la colaboración ciudadana. Así, si alguien tiene información o cree haber visto al joven, debe contactar de inmediato con el 091.