La Guardia Civil ha encontrado el cadáver de un montañero madrileño desaparecido en Villanúa, Huesca

La voz de alarma la dio su familia denunciando que no tenía noticias del montañero desaparecido

VillanúaLos especialistas en rescates de alta montaña de la Guardia Civil han recuperado este domingo el cuerpo sin vida de un montañero madrileño de 53 años que se encontraba realizando una ascensión de alta montaña en el Pirineo aragonés y del que no se tenían noticias desde el sábado.

La voz de alarma la dio su familia ese mismo día por medio de una llamada a las 17.50 horas a través de la sala de emergencias 112 SOS Aragón en la que se informaba de que este montañero había iniciado una ruta partiendo de Villanúa (Huesca) hacia la localidad de Collarada, sin que tuviese desde entonces noticias suyas ni contestase al teléfono.

Habría sufrido una caída por una pendiente pronunciada

La alerta activó el GREIM de Jaca, que desplazó a la zona cuatro agentes y un perro especializado en la búsqueda de personas.

Tras una incesante búsqueda en medio de fuertes rachas de viento, frío intenso y nieve, a las 00.30 horas de este domingo la Guardia Civil ha localizado el cuerpo de esta persona, en apariencia sin síntomas compatibles con la vida a consecuencia de una caída por una pendiente pronunciada.

El rescate del cadáver se ha podido completar finalmente a las 7.30 horas.

Operaciones de salvamento en el Pirineo aragonés

El fin de semana también ha dejado otros tras tres operaciones de salvamento en el Pirineo aragonés. En una de ellas, llevada a cabo este pasado sábado en Llanos del Hospital (Huesca), el GREIM de Benasque evacuó en el helicóptero del 112 Aragón a un hombre de 54 años vecino de Vilanova del Vallés (Barcelona) por un posible infarto tras haber perdido el conocimiento durante unas décimas en un sendero a 500 metros del parquin de Llanos del Hospital.

Además, ese mismo sábado una senderista francesa de 71 años fue evacuada al Hospital San Jorge de Huesca con un esquince de tobillo por un tropiezo en la ruta circular del Camino del Cielo en Riglos (Huesca).

Y el pasado martes 18 de noviembre un hombre de 50 años y una mujer de 49, ambos de vecinos de Jaca (Huesca), fueron rescatados tras haberse desorientado en la zona del Bosque del Betato, en Piedrafita de Jaca (Huesca).