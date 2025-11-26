Nuevo informe 'El peso invisible de la maternidad', presentado por la Asociación Yo No Renuncio del Club de Malasmadres

Más de la mitad de las mujeres reconoce haberse sentido juzgada en el entorno laboral tras ser madre

El 82% de las madres ha tenido que tomar decisiones laborales que afectaron a su carrera profesional, como reducir jornada, rechazar ascensos, cambiar de empleo o abandonar su trabajo.

Así lo refleja el nuevo informe 'El peso invisible de la maternidad', presentado este miércoles por la Asociación Yo No Renuncio del Club de Malasmadres, basado en más de 20.000 respuestas de mujeres en toda España.

Además, nueve de cada diez mujeres reconocen que sus relaciones sexuales han disminuido tras ser madres; mismo porcentaje que reconocen que no han hecho uso del nuevo permiso parental de ocho semanas, aprobado en 2023 y aún no retribuido lo que, según el estudio, "demuestra su escasa efectividad".

"La conciliación sigue siendo una asignatura pendiente"

Diez años después de lucha, las cifras que arroja este nuevo informe de la Asociación Yo No Renuncio, confirman que "la conciliación sigue siendo una asignatura pendiente y que las madres continúan pagando un coste personal, profesional y emocional por sostener los cuidados".

Al respecto, más de la mitad de las mujeres (54%) reconoce haberse sentido juzgada en el entorno laboral tras ser madre. El estudio detalla que, entre ellas, un 44% se ha sentido menos valorada profesionalmente; otro 44% ha recibido comentarios de sus compañeros que reforzaban ese juicio; y un 43% afirma que las decisiones tomadas por la empresa tras su maternidad le hicieron sentirse penalizada.

El informe advierte de que estos datos reflejan un "sesgo estructural" que sigue castigando a las madres trabajadoras y que perpetúa el modelo del 'trabajador, trabajadora ideal': disponible, sin interrupciones y sin responsabilidades de cuidado.

Desgaste emocional

El 86% de las mujeres que conviven en pareja asume la principal responsabilidad de la organización familiar y la carga mental, un trabajo invisible que implica planificación constante, atención continua y desgaste emocional. Esta carga no solo se traduce en falta de tiempo propio, sino también en soledad y agotamiento, factores que afectan directamente a la salud y a las relaciones de pareja.

Nueve de cada diez mujeres reconocen que sus relaciones sexuales han disminuido tras ser madres: el 73% afirma que lo han hecho de forma significativa y el 21% que lo han hecho algo.

Además, el principal motivo que lleva a las mujeres a separarse es la sobrecarga mental derivada de la falta de reparto equitativo de las tareas domésticas y del cuidado de los hijos. El 62% de las mujeres separadas y el 41% de las que conviven en pareja reconocen que es la principal razón para romper con sus parejas.

El peso invisible de la maternidad

El peso invisible de la maternidad también se refleja en el bienestar físico y mental. Y es que tres de cada cuatro mujeres reconocen que esta situación les ha afectado de forma moderada o grave. Un 51% presenta síntomas de cansancio y malestar frecuentes; un 22% ha experimentado ansiedad, depresión o problemas físicos; y solo un 2% afirma que su salud no se ha visto afectada nunca.

El estudio también revela que el 14% ha tenido que parar informalmente (días sin sueldo o vacaciones), un 12% ha requerido baja médica y un 6% ha combinado ambas opciones.

Igualmente, seis de cada diez mujeres expresan que les gustaría contar con redes de apoyo emocional o espacios para conectar con otras madres, tanto en el entorno laboral como social.

El informe evidencia que las políticas públicas actuales siguen sin garantizar una conciliación real. A pesar de las reformas recientes, nueve de cada diez mujeres no han hecho uso del nuevo permiso parental de ocho semanas, aprobado en 2023 y aún no retribuido, "lo que demuestra su escasa efectividad". El 69% de las madres afirma no haberlo utilizado por no estar remunerado.

La Asociación Yo No Renuncio propone una reducción de jornada por cuidados sin pérdida salarial; retribución del permiso parental de 8 semanas; ampliación de los permisos de nacimiento hasta las 24 semanas; flexibilidad en la reincorporación al trabajo tras la maternidad; reconocimiento de la incapacidad temporal tras el parto (15 días vaginal / 30 por cesárea); y aceptación obligatoria de la adaptación de jornada.