Natalia Cons 10 SEP 2025 - 15:53h.

Las familias reclaman jornadas continuas y una apuesta firme de las empresas por la conciliación

Así quedan los permisos de maternidad y paternidad aprobados en el Congreso

Bienvenido sea la ampliación de los permisos por cuidado de hijos aprobados este martes por el Congreso. Pero qué hacen los padres cuando los niños cumplen 12 años; muchas familias se ven forzadas a confiar en sus hijos a vecinos y parientes, pero siempre con la preocupación. Otros le dan la llave de casa porque es "complicado organizarse" para conciliar, una palabra que sigue siendo difícil de pronunciar en España. Una información en vídeo de la periodista Natalia Cons.

La realidad es que para criar y educar a niños ninguna medida es suficiente. Muchos padres y madres se encuentran ante la disyuntiva de organizarse, entre la obligación horaria de sus trabajos y dejar solos a sus hijos. Al final, reconocen que "ves cada vez los niños de las llaves", pero siempre con mucha preocupación porque a los 12 años son niños y "es una edad muy complicada" .

La otra alternativa es apoyarse en cercanos, parientes y hasta vecinos. "Tienes q estar pidiendo favores", pero esa no es una solución a largo plazo. No puedes dejar esa responsabilidad a nadie por lo que muchas veces "hay niños que se pasan desde las ocho de la mañana hasta las siete de la tarde" solos, en casa o en la calle o en un centro escolar, hasta que llega algún adulto y se hace cargo.

La ampliación de los permisos por cuidado de hijo termina a los 12 años y esa edad marca la diferencia para muchas familias que se ven forzadas a decidir que uno de los progenitores pida la reducción de jornada con la consiguiente pérdida de ingresos que esto significa.

"Los padres pedimos la jornadas continuas" y una apuesta firme de las empresas por la conciliación", dice un padre que va más allá y reclama "flexibilidad de entrada y salida a la jornada laboral. Todas son buenas intenciones y mientras los políticos no se ponen de acuerdo para aprobar la reducción de jornada, las familias con hijos siguen enfrentándose al problema de conciliar.

"Es agobiante, cambiar el turno a ver si te cambian, no te cambian", así relatan el estrés que significa tener como único objetivo pasar más tiempo de calidad en familia.

El real decreto-ley, aprobado por el Congreso incluye las dos semanas de permiso retribuido para el cuidado de niños hasta los ocho años y para los nacidos desde agosto de 2024; además una más de permiso por nacimiento, lo que se traduce en un total de 19 semanas retribuidas para atender a los hijos pequeños, que suman 22 con la acumulación del permiso por lactancia.