Varios carteles colgados en una plaza de Castro Urdiales, Cantabria, descubrieron la existencia de este grupo de WhatsApp

La Concejalía de Igualdad ha puesto los hechos en conocimiento de la Guardia Civil y el escándalo ha consternado al municipio

Castro Urdiales, CantabriaLa Guardia Civil se encuentra investigando un chat en el que casi 100 hombres intercambiaban imágenes de sus parejas desnudas, por supuesto sin su consentimiento, en Castro Urdiales (Cantabria). Así lo informa en el video Miriam González.

Esto ha salido a la luz gracias a varios carteles que colgaron en una plaza del municipio en los que advertían de la existencia de este grupo de WhatsApp. La voz de alarma fue dada por una de las mujeres afectadas.

La víctima vio en el teléfono móvil de su pareja dicho material y lo comunicó a distintas organizaciones feministas. Finalmente, ha sido la Concejalía de Igualdad quien lo ha puesto en conocimiento de los agentes. La noticia ha consternado e impacto a los vecinos de la localidad.

Delito por difundir vídeos o fotos íntimas

La difusión en las redes sociales de vídeos o fotografías íntimas de terceros ha aumentado en los últimos años de forma considerable. Estas acciones, muchas veces, se realizan sin pensar bien en el daño que se puede estar generando a la persona, sea conocida o no.

Y para quien no lo sepa o tenga duda, sí está cometiendo un delito de revelación de secretos. La difusión de dicho contenido, señalan en la web de Legálitas, está reflejado en el artículo 197.7 del Código Penal.

El citado texto legal establece penas de prisión de tres meses a un año o multa de seis a doce meses para aquel individuo que, sin el consentimiento de la persona afectada, "difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales que hubiera obtenido con su anuencia en un domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros".

Además, la empresa de asesoramiento jurídico destaca que, según la ley Orgánica 1/1982 sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, se trata de una intromisión ilegítima el hecho de difundir imágenes sin el consentimiento.