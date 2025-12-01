Aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Bilbao después de que un pasajero sufriese una indisposición

Los doscientos pasajeros que se encontraban en el avión tuvieron que ser desalojados

BilbaoUn avión que realizaba la ruta de Gran Canaria hacia Hamburgo, Alemania, ha tenido que hacer un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Bilbao después de que un pasajero sufriese un ataque al corazón en pleno vuelo este domingo por la noche.

Ante la indisposición del pasajero, un jubilando alemán que viajaba con su hija, la tripulación tuvo que activar el protocolo de emergencia y tras intentar asistirle sin éxito, el capitán del Airbus 320 de Eurowings se vio obligado a pedir pista para aterrizar.

Los servicios de emergencias del aeropuerto bilbaíno ya estaban alertados y actuaron rápidamente tras el aterrizaje de la aeronave, pero nada se pudo hacer por salvarle la vida al pasajero, afirma Radio Nervión.

Los doscientos pasajeros que se encontraban en el avión tuvieron que ser desalojados hasta que el juez de guardia hizo el levantamiento del cadáver. La compañía alojó a los viajeros en un hotel de la ciudad, que han continuado con su vuelo este lunes.