David Cacho Europa Press 28 NOV 2025 - 21:46h.

Un aparato de la compañía estadounidense Air Blue y de esta familia sufrió una súbita pérdida de altitud y tuvo que aterrizar de emergencia en Florida

Vestir en chándal o en ropa de estar por casa, cada vez más común en los aviones: "La gente va cómoda, ya no es como antes”

Compartir







Airbus ha identificado un problema que puede afectar a algunos aviones de la familia A320neo que actualmente están en servicio, por lo que pide a los operadores que tomen medidas preventivas inmediatas.

El fabricante aeronáutico ha informado de que el análisis de un incidente reciente en el que se vio involucrado un avión de la familia A320 ha revelado que la intensa radiación solar puede corromper datos críticos para el funcionamiento de los controles de vuelo. En consecuencia, Airbus ha identificado un número "significativo" de aviones de la familia A320 en servicio que podrían verse afectados.

Por tanto, el fabricante europeo ha colaborado con las autoridades aeronáuticas para solicitar a los operadores que tomen medidas preventivas inmediatas a través de una transmisión de alerta a los operadores (AOT, por sus siglas en inglés) con el fin de implementar la protección de 'software' y/o 'hardware' disponible y garantizar la seguridad de la flota.

PUEDE INTERESARTE Ryanair recorta 1,2 millones de plazas en aeropuertos regionales de España para el verano de 2026

Esta AOT se reflejará en una directiva de aeronavegabilidad de emergencia de la Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea (EASA). Airbus ha señalado que es consciente de que estas recomendaciones van a provocar "trastornos operativos" a los pasajeros y pide disculpas por las molestias causadas. Asimismo, destaca que trabajará con los colaboradores, "manteniendo la seguridad como prioridad número uno y absoluta".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

¿Cómo afecta a las compañías españolas?

Este problema afectará a las compañías españolas tanto en el número de vuelos como de destinos, aunque lo esperable es que esa alteración sea de una manera acotada en el tiempo. Se trata de un modelo extendido sobre todo en las de bajo coste.

En España, la catalana Vueling cuenta con 90 Airbus A320; Volotea con 24 e Iberia, la principal compañía española, con 94 modelos.