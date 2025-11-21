El avión reventó la rueda en el despegue y pidió permiso para regresar a tierra de inmediato

El aterrizaje se realiza sin que ni los pasajeros ni el personal de cabina haya sufrido problema alguno

Compartir







El avión de Ryanair que la tarde del jueves realizó un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto San Pablo de Sevilla reventó una rueda de su tren posterior al despegar, por lo que pidió permiso para volver a tierra de forma inmediata, ante el riesgo de seguir en vuelo en esas condiciones.

Según han informado a EFE fuentes aeronáuticas, el comandante apreció nada más despegar que se había producido un reventón en la rueda interior del tren trasero izquierdo, que quedó completamente destrozada nada más despegar.

PUEDE INTERESARTE Aterrizaje de emergencia en Sevilla: el piloto se encontraba indispuesto

Una vez en el aire, pidió permiso para volver a tierra de forma urgente, por lo que se desvió el tráfico de llegada y se bloqueó el de salida, con el fin de facilitar el aterrizaje, una vez que liberó y quemó el suficiente combustible para que el aterrizaje se realizase con toda la seguridad posible.

Un aterrizaje arriesgado que salió bien

No obstante, al haber aterrizado con una rueda menos, tuvo que apurar mucho la operación de aterrizaje, y el avión se quedó a 79 metros del final de la pista.

El aparato no ha sufrido daños estructurales al haberse quedado en los límites de la pista, y una vez revisado y cambiada la rueda podrá volver a volar tras pasar todas las revisiones que marca el reglamento.

PUEDE INTERESARTE Aterrizaje de emergencia en Barcelona por un problema técnico

El avión siniestrado ha sido un Boeing 737-800, con 189 pasajeros -el tope de su pasaje- y una autonomía de hasta 5.765 kilómetros, con dos ruedas delanteras y cuatro traseras.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Durante las casi dos horas que el aeropuerto ha estado inactivo -entre las 17.00 y las 19.00 horas aproximadamente- han sido desviados cinco vuelos a Málaga-Costa del Sol, procedentes de Lyon, Marsella y Burdeos (Francia), Pisa y Milán (Italia); dos a Jerez de la Frontera (Cádiz), procedentes de Tenerife Norte y Barcelona y dos a Faro (Portugal), con origen en Eindhoven (Países Bajos) y Viena.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Una vez abierta la pista, ha despegado un vuelo de Volotea con destino Santander, mientras han podido aterrizar uno de Euroflyer que había salido de Londres y otro de Volotea procedente de Verona (Italia).

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

El aterrizaje se ha realizado sin que ni los pasajeros ni el personal de cabina haya sufrido problema alguno, y han sido desalojados sin problemas, aunque se ha producido cierta alarma al provocarse una humareda al tomar tierra.