PalmaLa madre de una niña que supuestamente habría sido víctima de abusos sexuales por parte de su tío ha asegurado que el hombre amenazaba a la menor para que no contara los hechos.

"Si buscas novio te mato. Tú eres muy guapa", ha afirmado que le dijo su hija cuando se revelaron unos abusos que habrían sucedido entre finales de 2021 y principios de 2022.

Ha sido este lunes durante su declaración en el juicio en la Sección Primera de la Audiencia Provincial, después de escucharse, a puerta cerrada, la primera declaración de la víctima, de 11 años en el momento de los hechos y unos 15 en la actualidad.

Según ha explicado una psicóloga que trabajaba en el colegio de la niña, la menor contó a unas amigas lo sucedido y ellas, a su vez, se lo trasladaron a sus profesoras. En una entrevista posterior, la menor confirmó los supuestos abusos.

Una hermana del acusado ha asegurado que nunca le vio tratar mal ni a la niña ni a otros miembros de la familia.