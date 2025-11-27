La víctima contó al final de los actos del 25 N a sus profesores que su tío le habría agredido sexualmente en varias ocasiones

La Policía Nacional ha detenido a un joven de 29 años acusado de agredir sexualmente de forma reiterada a su sobrina de 9 años en Palma. Los hechos se conocieron durante un acto por el 25N con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género celebrado en el centro educativo donde la víctima estudia.

Aprovechando esta celebración la joven confesó públicamente a varios docentes que el pasado verano sufrió una agresión sexual por parte de su tío, un hecho que se habría venido repitiendo en años anteriores. Según su relato se trataría de penetraciones vaginales no consentidas, algo que su entorno familiar desconocía completamente.

Exploración en el hospital de Son Espases

Tras conocer los hechos, la dirección del centro educativo se puso en contacto con sus padres que se encargaron de llevarla hasta el hospital de Son Espases, en Palma, donde el equipo de urgencias de Pediatría exploró a la joven extrayendo muestras biológicas.

En cumplimiento del protocolo establecido en estos caso, los responsables sanitarios trasladaron la información al juzgado de guardia que activó a la Policía Nacional para que procediera a la identificación, localización y detención de denunciado, hecho que se produjo horas después, informa el diario Última Hora.