Agencia EFE 03 DIC 2025 - 13:52h.

El cadáver del hombre de 67 años ha sido hallado en un silo en una nave

A la llegada de emergencias, los sanitarios solo pudieron certificar el fallecimiento

La Policía Judicial investiga el hallazgo del cadáver de un hombre de 67 años "con evidentes signos de violencia" en una nave de Villanueva de Alcardete (Toledo).

Según ha informado a EFE la Delegación del Gobierno, la Policía Judicial se ha hecho cargo de la investigación, después del hallazgo del cuerpo.

El 112 de Castilla-La Mancha ha informado de que el cuerpo fue encontrado en un silo la calle Miguel Morlán, en una nave de Villanueva de Alcardete, este martes, a primera hora de la mañana, tras recibir una llamada.

A la zona acudió la Guardia Civil y una UVI, que solo pudo certificar el fallecimiento.