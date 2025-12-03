El novio de Sharit, una de las niñas muertas en Jaén: “Estábamos bien y la relación era súper buena”

El novio de la menor de 16 años y los padres de ambas menores declaran en comisaría

Analizan los teléfonos y los ordenadores de las niñas de Jaén tras los registros domiciliarios: "Buscan respuestas en el entorno cercano"

La Policía descarta la intervención de terceras personas en la muerte de las adolescentes de Jaén. Sin embargo, los padres de una de ellas, de Sharit, insisten en que su hija no se suicidó. Este martes ha declarado en comisaría el novio de la chica de 16 años.

La Policía, aunque desde un primer momento ha apuntado al suicidio como teoría principal, mantiene abierta todas las hipótesis.

Ante la insistencia de las familias para que sigan investigando en profundidad, los agentes están analizando todo el entorno de las niñas.

Las familias declaran en comisaría

Este martes fueron citados a declarar en comisaría los padres de las dos adolescentes fallecidas y el novio de Sharit, una de las últimas personas con quien habló la chica antes de morir.

Sharit se comunicó con el joven, con el que llevaba cinco meses, para romper la relación. Le dijo que era lo mejor para ambos. Ni él, ni la familia de la chica lo entiende.

El joven ha declarado, según informa el diario El Mundo, que “estábamos bien y la relación era súper buena”. La madre de Sharit lo ratifica, Claudia: “Mi hija estaba muy enamorada de ese niño”.

El mensaje de ruptura fue poco antes de las 22 horas, cuando las dos niñas debían volver a casa. A la familia no le encaja porque la pareja estuvo hablando poco antes, pasadas las 20 horas, cuando Sharit le dijo a su novio que iba a dar una vuelta con su amiga. Esa conversación, cuentan, fue en un tono completamente normal. El chico insiste en que ni aquella tarde, ni nunca, se habían peleado o discutido.

Además de la declaración de los padres y del novio de Sharit, algo rutinario en estos casos para la Policía, los agentes están rastreando sus móviles, ordenadores y perfiles en redes sociales.

La Policía también ha registrado las viviendas de Rosmed y Sharit. Buscan respuestas en el entorno más cercano de las menores.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, pide máxima prudencia en el caso y ha señalado que todas las líneas de investigación están abiertas.

"Me gustaría en este caso concreto pedir la máxima prudencia a todas las personas, incluyendo también a los medios, me refiero desde el punto de vista de que son dos menores las que lamentablemente han sido protagonistas de esta tragedia absoluta que nos ha consternado a todos y a todas", ha dicho Fernández.

El hallazgo de los cuerpos de Rosmed y Sharit

Las familias de Rosmed y Sharit fueron las primeras encontrar los cadáveres en el parque de la Concordia de Jaén. La familia de Asmed la tenía geolocalizada con el móvil y la de Sharit empleó su ordenador para averiguar donde estaba su teléfono.

Cuando llegaron las dos familias al parque las hallaron ya fallecidas. Intentaron reanimarlas pero era tarde. A la llegada de los servicios de emergencias, los sanitarios solo pudieron certificar las muertes.

El caso de las niñas muertas en Jaén sigue bajo secreto de sumario.