Un perro perdido se reencuentra con su dueña gracias a la Policía Local de Palencia

Policía Local de Palencia con perro perdido
Agende de la Policía Local de Palencia con el animalPolicía Local de Palencia
PalenciaLa Policía Local de Palencia y la buena voluntad de una vecina ha logrado que un perro perdido en la fría madrugada del lunes haya podido volver con su dueña, así lo contaban los propios agentes a través de las redes sociales.

“Pasadas las 4:00 de la madrugada una vecina nos llamó porque encontró a este perro solo y desorientado. A la llegada de la patrulla comprobamos que tenía microchip, pero no conseguimos contactar con su propietario ni con quien se pudiera hacer cargo de él, por lo que lo custodiamos en dependencias policiales hasta que al día siguiente su dueña, muy agradecida, pudo venir a recuperarlo”.

El can y su familia humana disfrutan del rencuentro gracias a la labor de la Policía que no dudó en mantener a salvo al perro durante la fría noche.

