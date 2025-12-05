Detenido Natalio Grueso, condenado por el caso Niemeyer, tras más de dos años fugado
Su detención abre ahora el proceso de extradicción para que cumpla la pena impuesta en España
Decretan prisión para el acusado de matar a su pareja con dos de sus hijas en casa en Torrijos, Toledo
El gestor cultural Natalio Grueso, que fue condenado a ocho años de cárcel por malversación de fondos durante su gestión al frente del Centro Niemeyer de Avilés, en Asturias, ha sido detenido en el sur de Portugal tras permanecer más de dos años fugado de la justicia, según ha confirmado su abogado, Francisco Miranda.
Grueso fue acusado de desviar fondos públicos destinados al centro cultural, un caso que generó gran polémica en Asturias. Tras su condena, se dio a la fuga y logró evadir a las autoridades durante más de dos años, hasta que finalmente ha sido localizado y arrestado en territorio portugués. Su detención abre ahora el proceso de extradicción para que cumpla la pena impuesta en España.