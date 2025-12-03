Natalia Cons 03 DIC 2025 - 21:39h.

Rosmery ha sido el último presunto caso de violencia machista que ha ocurrido en el país

Asesinada una mujer tras una agresión con arma blanca por un hombre en Torrijos, Toledo

TorrijosRosmery, de 39 años, ha sido apuñalada por su pareja en el abdomen hasta matarla en Torrijos, Toledo. El agresor ya ha sido detenido. Sus dos hijas menores estaban en casa, pero eso no frenó al hombre del que se estaba separando de ella. La mujer había acudido al centro de la mujer para asesorarse sobre el divorcio.

No existían denuncias previas, pero los vecinos afirman que llevaban meses escuchando discusiones, la última la que ha tenido lugar este mediodía. Por eso, ha sido un vecino el que ha llamado a la Policía y los agentes han tenido que forzar la puerta para poder acceder.

Una vez dentro, han hallado el cuerpo sin vida de la mujer y al hombre herido tras autolesionarse. También a dos de los tres hijos menores de la pareja que se encontraban en la vivienda en el momento del crimen.

Su pareja la apuñaló en el abdomen

Rosmery ha sido el último presunto caso de violencia machista que ha ocurrido en el país. Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112, los hechos han tenido lugar a las 13:10 horas en una vivienda de la calle Cirilo Montero de la localidad.

La mujer ha sido apuñalada en el abdomen, heridas que le han provocado la muerte. Mientras, el presunto agresor ha sido trasladado en una UVI al Hospital General Universitario de Toledo presentando diversas heridas. Con este caso, el Ministerio de Igualdad ha elevado a 42 el número de mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de año.

En 72 horas se registran cuatro casos de violencia machista

En tan solo 72 horas se han registrado cuatro casos de violencia machista. Ayer le tocó a otra mujer en Alicante. Tenía 29 años y fue asesinada presuntamente por su pareja. No existían denuncias previas por violencia de género. El hombre se suicidó después. Un día antes, en Torrejón (Madrid) mataron a Mari Ángeles, de 45. Lo hizo su exmarido que se tiró después desde la azotea.

El domingo 30 de noviembre, una mujer fue apuñalada cuando salía de una fiesta en una finca en las afueras de Costitx, en Mallorca. El agresor, que después intentó suicidarse, permanece detenido. La víctima permanece hospitalizada en la UCI del Hospital de Son Espases, en la isla de Palma de Mallorca. Está estable dentro de la gravedad.

Esa misma noche, María Ángeles, de 45, fue asesinada por su exmarido en Torrejón de Ardoz. Le asestó varias puñaladas en el cuello que acabaron con su vida. El agresor, que había amenazado con matar a sus hijas según los vecinos, se suicidó después. La pareja estaba registrada en 2022 en el sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género, VioGén, con riesgo "no apreciado" y su situación era “inactiva”.

La semana pasada, la localidad malagueña de Campillos lloró el asesinato de Concha, una joven de 25 años que también fue asesinada a manos de su pareja. Él se entregó en una comisaría de Martos después de matarla en la casa en la que vivía la víctima con su padre. Junto al cadáver había un trapo con el que los agentes creen que Ismael le habría taponado las vías respiratorias.