La cancelación de dos trenes Ouigo entre Málaga y Madrid deja 700 viajeros afectados

Alberto Rosa 12 DIC 2025 - 20:06h.

La compañía francesa ha informado vía SMS a los viajeros del incidente a las puertas de un fin de semana prenavideño

La avería de un tren de Ouigo en la línea Madrid-Barcelona deja tirados a 900 pasajeros en Calatayud, Zaragoza

Unos 700 viajeros se han visto afectados este viernes al verse cancelados dos trenes Ouigo que conectaban Málaga y Madrid. La compañía les ha informado a través de SMS de la cancelación y de que se quedan sin medios alternativos para realizar el servicio a las puertas del fin de semana.

Según informa 'Diario SUR', el primer tren tenía prevista su salida a las 17.35 horas de la capital de España, de la estación Puerta de Atocha-Almudena Grandes, y llegaba a Málaga a las 20.24. El segundo servicio afectado partía de la terminal María Zambrano e iba a llegar a Madrid a las 23.54.

Según fuentes consultadas por el citado medio, los motivos de la cancelación se deben a falta de medios por parte de Ouigo, que recientemente aumentó su implantación en la provincia de Málaga con una campaña de previos que parten desde los 9 euros para viajar desde el 14 de diciembre hasta el 2 de agosto de 2026, con parada en Córdoba.

Otra avería la pasada semana dejó tirados a 900 pasajeros en Zaragoza

El pasado 1 de diciembre, la compañía francesa protagonizó otro incidente con un tren con destino Barcelona que quedó averiado en Calatayud, Zaragoza, dejando varados a unos 900 pasajeros durante varias horas y generando importantes retrasos en la línea Madrid-Barcelona. La compañía francesa atribuyó la incidencia a un fallo técnico en el convoy sin dar más detalles sobre la naturaleza del problema.

La compañía francesa insistió entonces en que este tipo de incidencias son excepcionales, aunque reconoció que el impacto fue considerable dada la magnitud del trayecto y el número de viajeros afectados.

Los usuarios, muchos de ellos con destino final en Zaragoza y Barcelona, quedaron varados en Calatayud durante horas, lo que generó incomodidad y quejas. Algunos pudieron salir del tren y esperar en la estación, mientras otros permanecieron en los vagones a la espera de instrucciones.