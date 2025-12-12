La víctima ha sido atendida y ha denunciado los hechos ante la Policía Nacional

Un anciano agrede con un cuchillo al médico de una residencia de mayores de Villarrobledo, Albacete

Una médica del servicio de Urgencias del Hospital de Puertollano sufre un traumatismo craneoencefálico y una herida en la cabeza por una agresión física de un paciente. La víctima ha sido atendida y ha denunciado los hechos ante la Policía Nacional, según informa 'Mi Ciudad Real'.

El Sindicato Médico de Castilla-La Mancha condena la agresión y lamenta que los profesionales sanitarios tengan que ir con miedo a trabajar a los hospitales y centros de salud. El Colegio de Médicos de Ciudad Real también han rechazado los hechos.

La golpeó, la tiró al suelo y le dio patadas y puñetazos

Todo comenzó durante la tarde del 8 de diciembre, cuando un hombre de 46 años -que estaba en la sala de observación- mostró un comportamiento errático que evolucionó hacia una actitud agresiva contra todo el personal sanitario. Durante su huida, accedió a la zona privada de Urgencias, donde se encontró con la doctora responsable del área.

El varón la agredió de forma brutal, golpeándola, tirándola al suelo, dándole patadas y puñetazos. El ataque le provocó a la víctima un traumatismo craneoencefálico y una herida que requirió sutura.

Intentó arrastrarla hasta un cuarto de limpieza

Cuando la doctora estaba en el suelo, el agresor intentó arrastrarla hasta un cuarto de limpieza pero no lo consiguió al ser reducido por el personal de seguridad, sanitarios y familiares de pacientes. El hombre logró huir pero fue detenido posteriormente por la Policía Nacional y ya ha sido puesto a disposición judicial.

El Colegio de Médicos se ha puesto a disposición de la víctima para ofrecerle acompañamiento jurídico y emocional. Así, ha recordado que, ante cualquier agresión, el profesional afectado tiene que solicitar la realización del parte de lesiones y presente la denuncia. Ambos pasos son imprescindibles para activar la protección jurídica. En el caso de la doctora, los dos procedimientos se han llevado a cabo.