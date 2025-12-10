La enfermera recibió la agresión cuando trataba de calmar al paciente

El hombre quiso huir del lugar, pero fue retenido por la seguridad privada del hospital

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por dar dos bofetones e insultar a una enfermera en las Urgencias del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, en Santander.

Según ha informado este miércoles el Cuerpo, el 6 de diciembre, el 091 recibió una llamada en la que se comunicaba la agresión del paciente hacia la enfermera, lo que llevó a los agentes a desplazarse hasta el lugar de los hechos y recabar información de lo ocurrido tanto por parte de los testigos, como de la propia enfermera agredida.

Una reacción violenta y sin motivos

Según pudieron saber, momentos antes, un paciente que se hallaba en uno de los boxes de Urgencias salió del mismo y comenzó a gritar y molestar al resto de enfermos. Tras esta reacción sin motivo, una enfermera se dirigió hacia él y trató de calmarle, ante lo que éste reaccionó violentamente contra ella, dándole "dos bofetones".

Más tarde, el agresor intentó abandonar el lugar, pero no pudo, ya que fue interceptado por personal de seguridad privada del centro sanitario, que lo mantuvo controlado hasta la llegada de la Policía Nacional.

Con toda la información del caso, los policías procedieron a la detención del individuo como presunto autor de delito de atentado a la sanitaria y fue trasladado a las dependencias de la Jefatura Superior de Policía de Cantabria.

Finalizadas las diligencias policiales, el detenido fue puesto a disposición judicial, que decretó su puesta en libertad.